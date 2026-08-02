Более 100 молодых учителей приступят к работе в пензенских школах с 1 сентября

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Олег Денисов отметил, что эти учителя — выпускники пензенских школ, которые прошли стажировку в образовательных учреждениях и уже знакомы с педагогическими коллективами. По его мнению, молодые специалисты принесут в систему образования свежие идеи и современные методики.

Глава города подчеркнул, что вопрос кадрового обеспечения школ остается приоритетным. Особое внимание уделяется привлечению учителей математики, физики, информатики и русского языка, так как эти предметы особенно важны для развития школьников. Для решения этой задачи активно привлекается талантливая молодежь и оказывается поддержка опытным педагогам.

Кроме того, создаются комфортные условия для работы учителей. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» проводится капитальный ремонт образовательных учреждений, что позволяет улучшить их инфраструктуру и сделать процесс обучения более эффективным.

На данный момент укомплектованность школ основными педагогическими кадрами составляет 98%.

Глава Пензы выразил благодарность всем учителям за их труд, отметив, что они являются наставниками, примерами и опорой для детей.