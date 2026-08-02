Участники сборов «Гвардеец» встретились с военнослужащими

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Участники юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец» встретились с Героем Российской Федерации, кавалерами боевых орденов, участниками специальной военной операции и ветеранами боевых действий.

Среди гостей были выпускник федеральной программы «Время героев», заместитель председателя областного правительства Артём Николаев, председатель общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» Пензенской области, заместитель председателя Пензенской городской думы Александр Артамошкин, руководитель общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов и участник программы «Герои Пензенского края», ветеран СВО Артём Бушмин.

Один из почётных гостей, Герой Российской Федерации, подчеркнул важность таких встреч: «Это не просто беседы, а передача опыта и ценностей от старшего поколения к младшему. Общение с теми, кто защищал и продолжает защищать Родину, помогает молодым людям найти правильные жизненные ориентиры и осознать свою ответственность, долг и честь».

Гости поделились своими историями, рассказали о дружбе, взаимопомощи и сохранении человеческого достоинства в любых обстоятельствах. Артём Бушмин, участник СВО, рассказал о своём пути, выборе профессии и дал юнармейцам ценные советы. Он отметил, что с раннего возраста важно формировать полезные привычки, такие как занятия спортом, саморазвитие и чтение книг, чтобы они стали основой жизни в будущем.

Бушмин также ответил на вопросы юнармейцев о трудностях службы и важности подчинения. Он подчеркнул, что военная служба — это почётное и достойное дело, и что умение подчиняться — это основа для успешного руководства. «Человек, который не умеет подчиняться, не может быть хорошим лидером. Важно помнить, что с правами приходят и обязанности», — добавил он.

Юнармейцы внимательно слушали гостей, задавали вопросы и выражали благодарность за откровенные ответы. Один из участников, юнармеец из Республики Чувашия Никита Игнатьев, рассказал, что такие сборы помогают воспитывать дисциплину, укреплять характер и физическую форму. Он также поделился, что хочет стать военнослужащим и защищать Родину, и что такие встречи вдохновляют его.

Сборы «Гвардеец» проводятся с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко активно участвовал в разработке этого проекта. В этом году в сборах участвуют команды из всех регионов ПФО и Луганской Народной Республики. Мероприятие направлено на патриотическое воспитание молодёжи, популяризацию военной службы и здорового образа жизни и является частью национального проекта «Молодёжь и дети».