В Пензенской области мошенники похитили у женщины почти миллион рублей

Она рассказала, что стала жертвой мошенников после того, как ее добавили в чат в мессенджере. Группа якобы состояла из соседей и сотрудников ЖКХ.

Когда женщина написала, что попала в чат по ошибке, «администратор» предложил ей перейти по ссылке, чтобы выйти из группы, отмечает пресс-служба регионального УМВД. Как только заявительница нажала на ссылку, злоумышленники получили доступ к ее данным.

После этого потерпевшей поступил звонок от лжесотрудника Роскомнадзора, заявившего о взломе её личного кабинета на портале «Госуслуги» и оформлении на её имя банковской доверенности.

Следуя указаниям мошенника, женщина перевела 845 000 рублей на указанные им «безопасные счета». Когда связь с преступниками оборвалась, гражданка поняла, что стала жертвой мошенничества, и подала заявление в правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.