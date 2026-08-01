В больницу №4 Пензы поступил инновационный аппарат ультразвуковой диагностики

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В Клиническую больницу №4 поступил универсальный аппарат для ультразвуковой диагностики нового поколения — «Mindray Consona N6».

Устройство, построенное на инновационной платформе «ZST+», призвано повысить точность исследований и расширить диагностические возможности учреждения. «Главное преимущество новой системы — высокое качество визуализации даже при сложных клинических случаях. Платформа «ZST+» обеспечивает максимальную детализацию изображения, что позволяет врачам выявлять патологии на самых ранних стадиях», - говорит врач ультразвуковой диагностике Клинической больницы №4 Дмитрий Дедов. Как отмечает пресс-служба регионального Минздрава, помимо стандартных режимов сканирования, новый аппарат оснащен специализированными инструментами:

- создает 3D-визуализацию мелких и перекрывающихся сосудов. Функция критически важна для точной сосудистой диагностики.

- гарантирует высокое разрешение при отображении кровотока, позволяя детально оценить гемодинамику. - дает возможность получать фотореалистичные 4D-снимки в режиме реального времени, что значительно повышает информативность акушерских и других динамических исследований. «Современная диагностика – это фундамент успешного лечения. Новый аппарат позволит нам проводить исследования быстрее и точнее, снизит нагрузку на врачей-диагностов и повысит комфорт пациентов за счет сокращения времени процедуры», - отметила и. о главврача Клинической больницы №4 Нина Назарова.

Виктор Викторов