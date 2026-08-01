В Пензе обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко отметил значительный рост инвестиций в экономику региона с 2021 года, когда было вложено более 625 миллиардов рублей. В 2024 году объем инвестиций в основной капитал достиг 137,8 миллиардов рублей.

По итогам 2024 года Пензенская область улучшила свои позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, поднявшись с 19-го на 16-е место в стране. В первом квартале текущего года объем инвестиций составил почти 21 миллиард рублей.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на снижение инвестиционной активности в России, в Пензенской области наблюдается рост в различных секторах экономики. В частности, в сферах водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов инвестиции выросли в 2,3 раза, в образовании – на 61%, в обеспечении электроэнергией, газом и паром – на 22%, а в сельском хозяйстве – на 4,2%.

В апреле Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Пензенской области до уровня «А» с прогнозом «Стабильный». Губернатор отметил, что это связано с существенным снижением государственного долга и долговой нагрузки региона.

Олег Мельниченко также представил новые инвестиционные проекты. Среди них – строительство молочно-товарных комплексов и комплексов для молодняка компании «Русмолко», что позволит увеличить производство молока на 140 тысяч тонн в год. Еще один проект – строительство животноводческого комплекса на 10 тысяч голов дойного стада ГК «РостАгро» в Неверкинском районе.

Особое внимание было уделено строительству хаба электрозарядной инфраструктуры для грузовых автомобилей. Губернатор считает это перспективным направлением, так как мир переходит на электродвигатели. Он поручил региональному министерству государственного имущества содействовать реализации этого проекта.

Также губернатор поставил задачу перед министерством экономического развития и промышленности региона по сохранению и увеличению эффективности использования инвестиционных налоговых льгот. В первом полугодии 2026 года каждый рубль господдержки принес в бюджет 16,3 рубля налоговых отчислений. Губернатор призвал продолжить системную работу в этом направлении.