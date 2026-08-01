Глава Мордовии поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Работники железнодорожного транспорта, включая машинистов, строителей, инженеров и диспетчеров, собрались на праздник. Железнодорожная отрасль играет важную роль в экономике региона, обеспечивая половину промышленного производства Мордовии.

Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры. Инвестиционная программа «РЖД» в этом году увеличена в 2,5 раза, отметил Артем Здунов.

Пригородные перевозки также активно развиваются. В республике работают две пассажирские компании, обслуживающие 14 маршрутов. С начала года ими воспользовались около 190 тысяч человек. Запущены новые маршруты из Саранска в Пензу, Нижний Новгород и Алатырь. На маршруте Саранск – Рузаевка увеличено количество рейсов до четырех в сутки.

Транспортные узлы на станциях Саранск и Рузаевка являются ключевыми в работе железнодорожного комплекса. Глава республики подчеркнул важность обеспечения безопасности на железной дороге, отметив, что антитеррористическая защищенность является приоритетом.

Артем Здунов выразил благодарность железнодорожникам за их труд, требующий высокой ответственности и мастерства. Особое внимание было уделено ветеранам отрасли.

В ходе мероприятия глава республики вручил государственные награды работникам железной дороги. Среди награжденных — кровельщик Рузаевской дистанции гражданских сооружений Дмитрий Ляхов, получивший Почетную грамоту Президента РФ, и заместитель начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению Алексей Моисеев, удостоенный звания «Заслуженный работник транспорта Республики Мордовия».