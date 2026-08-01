В августе «Творческие встречи» пройдут в 12 районах Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В августе в 12 районах Пензенской области пройдут «Творческие встречи», организованные по инициативе губернатора Олега Мельниченко.

Мероприятия состоятся в Пачелмском, Никольском, Сосновоборском, Лопатинском, Мокшанском, Камешкирском, Вадинском, Шемышейском, Неверкинском, Бековском, Кузнецком и Тамалинском районах.

Для выступлений будут использованы площадки, модернизированные в рамках национального проекта «Культура». В этом году проект «Культура» уступил место нацпроекту «Семья».

Гостей ждут разнообразные и яркие концертные программы. Среди участников — ансамбль народной песни «Славяне», эстрадно-джазовый оркестр «Дмитриев-Бенд», Театр эстрадной песни, ансамбль «Злато-Серебро», этно-фолк группа «Вертоград», певица Марта Серебрякова, ансамбль русских народных инструментов «Губерния», муниципальный хореографический ансамбль «Зоренька», муниципальный духовой оркестр и Губернаторский ансамбль солистов «Старгород».