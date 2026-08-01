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НовостиОбщество1 августа 2026 9:27

В Пензе автосервис около реки Сура приходит на помощь

Ритм жизни не снижает обороты: радостные и тревожные события раз за разом проверяют нас на собранность — без приключений прибыть вовремя на встречу, не мешкая, покинуть место угроз
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В общей готовности к реагированию, а лучше в умении управлять изменениями ситуации незаменима мобильность автомобиля.

И здесь, понятно, не обойтись без надежного механика, проверенного автосервиса.

Ключевое слово — проверенного.

Давно знаком со специалистами этого автоцентра на берегу Суры в Пензе.

…Эти ребята владеют компьютерной диагностикой. Ремонтируют двигатели, ходовую часть, тормозную систему. Меняют масло, фильтры.

Во всех пройденных ситуациях общения с ними не приходила мысль, что кто-то нарочно пугает проблемами, чтобы накрутить цену.

Будет желание и необходимость — проверьте.

Удачи всем на дорогах!

Контактный телефон: 8 999 110 0161 (Алексей).