В Пензе автосервис около реки Сура приходит на помощь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В общей готовности к реагированию, а лучше в умении управлять изменениями ситуации незаменима мобильность автомобиля.
И здесь, понятно, не обойтись без надежного механика, проверенного автосервиса.
Ключевое слово — проверенного.
Давно знаком со специалистами этого автоцентра на берегу Суры в Пензе.
…Эти ребята владеют компьютерной диагностикой. Ремонтируют двигатели, ходовую часть, тормозную систему. Меняют масло, фильтры.
Во всех пройденных ситуациях общения с ними не приходила мысль, что кто-то нарочно пугает проблемами, чтобы накрутить цену.
Будет желание и необходимость — проверьте.
Удачи всем на дорогах!
Контактный телефон: 8 999 110 0161 (Алексей).