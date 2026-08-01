Олег Мельниченко поблагодарил студентов-спасателей за помощь региону

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Эти учения, которые проводятся ежегодно, являются важной частью подготовки спасателей и приурочены к 25-летию создания студенческой добровольческой организации в России и 5-летию ее пензенского отделения.

Олег Мельниченко выразил благодарность студентам-добровольцам за их вклад в решение важных задач региона. Юные спасатели оказывали помощь в размещении в Пензе эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, а также Белгородской области. Весной 2024 года добровольцы участвовали в ликвидации последствий паводков в Пензенской области.

Губернатор отметил, что работа спасателей и пожарных является благородным делом, и подчеркнул важность подготовки, которую студенты получают в рамках своей деятельности. Он также выразил уверенность в том, что полученные навыки будут полезны им в жизни и смогут быть применены на благо людей.

Мельниченко подчеркнул, что у региона и ВСКС есть широкие возможности для сотрудничества и совместной реализации проектов.

В настоящее время в пензенском отделении ВСКС работают 42 добровольца, включая студентов и преподавателей кафедры «Пожарная безопасность» Пензенского казачьего института технологий МГУТУ имени Разумовского.

Губернатор принял участие в награждении победителей и призеров учений, выразив им свою признательность.