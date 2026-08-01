Развитие туризма в Пензенской области обсудили в региональном правительстве

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На заседании регионального правительства обсудили реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство» на 2026 год.

По данным министерства культуры и туризма региона, в рамках нацпроекта поддержали Международный гидроавиаслет «Крылья Спутника», который посетили более 60 тысяч человек, фестиваль «Кузнецкий рубеж» с участием 15 тысяч человек и фестиваль национальных культур на XVI Всероссийском сельском Сабантуе в селе Малый Труев, собравший 55 тысяч участников из 38 регионов России.

Кузнецку выделили средства на развитие общественной территории в рамках проекта, входящего в туристический маршрут «Милые сердцу места». Проект направлен на улучшение туристического кода центра города.

Губернатор подчеркнул важность цифровизации туристической отрасли. С 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в правила предоставления гостиничных услуг, требующие использования национального мессенджера MAКС при заселении. Все 14 отелей региона с номерным фондом более 50 мест должны интегрировать этот сервис к 1 сентября. На данный момент два отеля уже начали внедрять цифровое заселение.

Министр культуры и туризма отметил, что гости отелей могут регистрироваться без бумажных паспортов и анкет. Также поставлена задача продвижения туристических услуг через мессенджер MAКС.

Олег Мельниченко поручил Сергею Бычкову активизировать работу по развитию каналов для отелей, туроператоров и турагентов, а также информировать жителей Пензенской области о новых возможностях.