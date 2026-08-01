Олег Мельниченко отметил волонтеров Пензенской области за поддержку СВО

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Глава региона подчеркнул, что волонтерские отряды функционируют в каждом городе и районном центре Пензенской области.

«Люди активно участвуют в поддержке защитников Родины, – отметил Олег Мельниченко. – Мы видим здесь и мудрость старшего поколения, и энтузиазм молодежи. Мы – представители различных национальностей: русские, татары, мордва, чуваши. Мы разные, но нас объединяет сильное стремление помогать фронту и нашим защитникам. Благодарю каждого из вас за ваш вклад».

Губернатор подчеркнул, что нынешнее поколение россиян объединяет с их предками испытания, пережитые в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня нацисты Европы вновь пытаются сломить наш народ и разрушить страну, но я уверен, что, как и в годы Великой Отечественной войны, мы не допустим этого, – заявил он. – Мы все трудимся ради Победы и нового мира. У многих из вас есть сыновья, братья и сослуживцы на фронте. Желаю вам здоровья, благополучия и спокойствия, а нашим бойцам – скорого возвращения домой с Победой».

Самым молодым волонтером, удостоенным благодарности главы региона, стал 10-летний Павел Куликов из Пензы. Мальчик пишет письма бойцам, создает поделки из дерева и использует свои карманные деньги для приобретения необходимых вещей для фронта. Его мама, Алла Лапшова, активно участвует в сборе гуманитарной помощи вместе с тремя сыновьями. Павлу помогает младший брат Гриша, а старший брат Александр является членом Всероссийского общественного движения добровольцев «Волонтеры культуры».