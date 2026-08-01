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НовостиОбщество1 августа 2026 6:10

В Пензе блокадницу поздравили с днем рождения

С 88-летием жительницу блокадного Ленинграда Разью Худобердину поздравили глава администрации Железнодорожного района Андрей Шулькин, представители городской думы и центра социального обслуживания
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

По информации пресс-службы администрации города, от имени Президента Владимира Путина имениннице вручили персональное поздравление, поблагодарили за многолетний добросовестный труд, пожелали благополучия и крепкого здоровья.

В годы Великой Отечественной семья Разье Худобердиной проживала в блокадном Ленинграде. За несколько месяцев до снятия блокады с матерью она была эвакуирована в Пензу, где осталась жить после окончания войны.

Разье Абдуловна много лет работала в Пензенском СПТУ-21 завхозом. Ее общий трудовой стаж составляет более 30 лет.