В Пензе блокадницу поздравили с днем рождения

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.
По информации пресс-службы администрации города, от имени Президента Владимира Путина имениннице вручили персональное поздравление, поблагодарили за многолетний добросовестный труд, пожелали благополучия и крепкого здоровья.
В годы Великой Отечественной семья Разье Худобердиной проживала в блокадном Ленинграде. За несколько месяцев до снятия блокады с матерью она была эвакуирована в Пензу, где осталась жить после окончания войны.
Разье Абдуловна много лет работала в Пензенском СПТУ-21 завхозом. Ее общий трудовой стаж составляет более 30 лет.