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НовостиОбщество31 июля 2026 14:22

Август в «Караване» — месяц паназиатской кухни

Анна ЧЕРНАЯ

Сеть магазинов «Караван» объявляет август месяцем ценителей азиатских вкусов. Весь этот жаркий месяц будет посвящен яркой паназиатской кухне, которая уже завоевала сердца миллионов по всему миру. Приготовьтесь к гастрономическому путешествию, не выезжая из Пензы.

Новинки: Токпокки

Новая позиция в меню – Токпокки с томатным соусом и Токпокки с соусом карбонара. Это знаменитое корейское блюдо на основе рисовых палочек, которое особенно полюбилось молодежи. У него уникальная текстура: рисовые палочки тают во рту, обладая при этом приятной, немного тянущейся основой. Это дарит совершенно новые ощущения для человека, привыкшего к традиционной русской кухне.

Курочка по-тайски

Это приглашение в тропики. Нежные кусочки курицы, обжаренные до золотистой корочки, купаются в ароматном соусе, где встречаются сладость, острота чили и кислинка лайма. Каждый кусочек – мини-отпуск.

Том Ям

Долгожданная новинка меню. Этот суп в Пензе подают лишь в ресторанах или специализированных кафе. Теперь блюдо поступило в массовую продажу, и купить его можно в «Караване».

Хиты продаж

Ура! В августовское меню возвращаются изысканные боулы — философия здоровья и вкуса в одной тарелке. Выбирайте с креветками, нежной форелью, тунцом или более основательный вариант со свининой или курицей.

Вок-лапша: с сочными креветками и овощами или с хрустящим беконом и шампиньонами.

Кимпаб: с тунцом, свежими овощами или нежным крабовым мясом. Идеально для быстрого и вкусного перекуса.

А еще Том Ям-пицца, суши, тяхон, удон – всё, чтобы тронуть сердце гурмана!

Заказать готовую еду с доставкой можно через сервис «Торнадо».

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