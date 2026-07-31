Август в «Караване» — месяц паназиатской кухни

Сеть магазинов «Караван» объявляет август месяцем ценителей азиатских вкусов. Весь этот жаркий месяц будет посвящен яркой паназиатской кухне, которая уже завоевала сердца миллионов по всему миру. Приготовьтесь к гастрономическому путешествию, не выезжая из Пензы.
Новинки: Токпокки
Новая позиция в меню – Токпокки с томатным соусом и Токпокки с соусом карбонара. Это знаменитое корейское блюдо на основе рисовых палочек, которое особенно полюбилось молодежи. У него уникальная текстура: рисовые палочки тают во рту, обладая при этом приятной, немного тянущейся основой. Это дарит совершенно новые ощущения для человека, привыкшего к традиционной русской кухне.
Курочка по-тайски
Это приглашение в тропики. Нежные кусочки курицы, обжаренные до золотистой корочки, купаются в ароматном соусе, где встречаются сладость, острота чили и кислинка лайма. Каждый кусочек – мини-отпуск.
Том Ям
Долгожданная новинка меню. Этот суп в Пензе подают лишь в ресторанах или специализированных кафе. Теперь блюдо поступило в массовую продажу, и купить его можно в «Караване».
Хиты продаж
Ура! В августовское меню возвращаются изысканные боулы — философия здоровья и вкуса в одной тарелке. Выбирайте с креветками, нежной форелью, тунцом или более основательный вариант со свининой или курицей.
Вок-лапша: с сочными креветками и овощами или с хрустящим беконом и шампиньонами.
Кимпаб: с тунцом, свежими овощами или нежным крабовым мясом. Идеально для быстрого и вкусного перекуса.
А еще Том Ям-пицца, суши, тяхон, удон – всё, чтобы тронуть сердце гурмана!
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