Август в «Караване» — месяц паназиатской кухни

Сеть магазинов «Караван» объявляет август месяцем ценителей азиатских вкусов. Весь этот жаркий месяц будет посвящен яркой паназиатской кухне, которая уже завоевала сердца миллионов по всему миру. Приготовьтесь к гастрономическому путешествию, не выезжая из Пензы.

Новинки: Токпокки

Новая позиция в меню – Токпокки с томатным соусом и Токпокки с соусом карбонара. Это знаменитое корейское блюдо на основе рисовых палочек, которое особенно полюбилось молодежи. У него уникальная текстура: рисовые палочки тают во рту, обладая при этом приятной, немного тянущейся основой. Это дарит совершенно новые ощущения для человека, привыкшего к традиционной русской кухне.

Курочка по-тайски

Это приглашение в тропики. Нежные кусочки курицы, обжаренные до золотистой корочки, купаются в ароматном соусе, где встречаются сладость, острота чили и кислинка лайма. Каждый кусочек – мини-отпуск.

Том Ям

Долгожданная новинка меню. Этот суп в Пензе подают лишь в ресторанах или специализированных кафе. Теперь блюдо поступило в массовую продажу, и купить его можно в «Караване».

Хиты продаж

Ура! В августовское меню возвращаются изысканные боулы — философия здоровья и вкуса в одной тарелке. Выбирайте с креветками, нежной форелью, тунцом или более основательный вариант со свининой или курицей.

Вок-лапша: с сочными креветками и овощами или с хрустящим беконом и шампиньонами.

Кимпаб: с тунцом, свежими овощами или нежным крабовым мясом. Идеально для быстрого и вкусного перекуса.

А еще Том Ям-пицца, суши, тяхон, удон – всё, чтобы тронуть сердце гурмана!

Заказать готовую еду с доставкой можно через сервис «Торнадо».

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