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НовостиОбщество31 июля 2026 13:27

Глава Мордовии посетил новую благоустроенную площадку в Рузаевке

30 июля Артем Здунов посетил Рузаевку и осмотрел обновленную территорию возле школы №9
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Эта зона была создана в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и получила поддержку жителей по итогам всероссийского рейтингового голосования 2025 года.

Местная жительница Любовь Горячева выразила радость по поводу появления новой площадки, отметив, что это место будет полезно как для детей, так и для взрослых.

На территории оборудованы качели с доступом к Wi-Fi, сцена для мероприятий, детская игровая и спортивная зоны с безопасной поверхностью, а также арт-объект «Ретроспектива», посвящённый историческому прошлому этого места, где когда-то находилась усадьба Струйских.

Директор СОШ №9 Ирина Бодрова подчеркнула, что новая площадка стала отличным дополнением для молодого микрорайона. Жители выразили благодарность главе республики за внимание к развитию Рузаевки и поддержку местных инициатив.