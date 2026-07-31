В Пензенской области жертва обмана потеряла пять миллионов рублей

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В мессенджере она получила сообщение о положенных для нее выплатах. Для их получения необходимо было, перейдя по ссылке, заполнить спецанкету. После выполнения указанных действий с сельчанкой связался неизвестный и сообщил, что её личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан. А для предотвращения хищения денежных средств собеседник убедил женщину продиктовать поступивший код в СМС-сообщении.

И это еще не был финал разыгранного спектакля, отмечает пресс-служба УМВД региона.

Закончился он передачей бедолагой лично упакованных своих 5 млн незнакомке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Стражи правопорядка принимают меры по установлению причастных к преступлению.