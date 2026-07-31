Опубликован график выплат пенсий и пособий в Пензенской области на август

Они поступают ежемесячно в заранее оговоренные сроки, если только дата не приходится на выходной или праздничный день. В таких случаях деньги перечисляются заранее.

3 августа будут произведены следующие выплаты: единовременное пособие для детей до 17 лет и беременных женщин, ежемесячные выплаты на первого ребенка до трех лет, пособие детям военнослужащих срочной службы, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

5 августа будут перечислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. 7 августа работающие родители получат ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Пенсии жителям Пензенской области будут выплачены 5, 13 и 21 августа. Эти даты сдвинуты на два дня вперед из-за выходного дня. Выплаты будут произведены в установленные сроки для каждого получателя, включая страховые, социальные, накопительные пенсии, пенсии по старости и инвалидности.

Следует помнить, что зачисление денежных средств на счета получателей происходит в течение всего дня.