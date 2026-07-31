В Кузнецке задержали женщину, нарушавшую порядок в гостинице

Вечером в гостиничный комплекс Кузнецка поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта. На место прибыл экипаж Росгвардии, где администратор гостиницы рассказала, что номер был арендован парой. После того как мужчина покинул гостиницу, его спутница отказалась продлевать аренду, несмотря на окончание оплаченного периода проживания.

Администратор сообщила, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, вела себя агрессивно, использовала ненормативную лексику и провоцировала конфликты с персоналом. Несмотря на просьбы покинуть гостиницу, нарушительница продолжала нарушать общественный порядок.

При появлении сотрудников Росгвардии женщина не реагировала на законные требования и продолжала противоправные действия. В итоге 40-летнюю женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.