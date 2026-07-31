Губернатор вручил награды сотрудникам пензенского станкостроительного завода

Главе региона и гостям продемонстрировали широкий ассортимент продукции, включающий как простые токарные станки, так и высокоточные обрабатывающие центры. Уровень локализации производства постоянно растёт и приближается к 100%. Продукция завода внесена в реестр Минпромторга России и соответствует требованиям постановления правительства №719.

Генеральный директор предприятия Олег Кочетков подчеркнул, что российское станкостроение развивается стабильно. На государственном уровне поставлена цель достичь технологической независимости к 2035 году.

В этом году завод отмечает своё 20-летие. В ходе визита Олег Мельниченко лично наградил 14 сотрудников. Начальнику производства обрабатывающих центров Фяриду Кутаеву был вручён знак и удостоверение о присвоении звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации». Слесарь по сборке металлоконструкций Дмитрий Лебедев получил звание «Заслуженный работник промышленности Пензенской области». Шлифовщик Вячеслав Льватов был удостоен медали «Сурский рубеж», учреждённой в 2024 году за выдающиеся трудовые достижения в промышленности, сельском хозяйстве и других общественно значимых областях.

Ещё шесть человек были отмечены Почётной грамотой губернатора Пензенской области, а пятеро получили Благодарность губернатора.

Олег Мельниченко выразил благодарность коллективу за их труд, подчеркнув важность возрождения станкостроения для страны. Он отметил, что производство средств производства является основой для развития экономики и укрепления государственного суверенитета.