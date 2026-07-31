Безопасность на фестивале «Абашевские узоры» обсудили на выездном совещании

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Мероприятие возглавил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. В совещании приняли участие представители силовых структур, министерства культуры и туризма региона, управления культуры города Пензы, а также сотрудники государственных учреждений культуры.

Главной темой обсуждения стала безопасность участников и гостей фестиваля. Для этого на территории Юбилейной площади будут дежурить сотрудники силовых структур и медицинские работники. Для обеспечения безопасного доступа на площадку установят арочные металлодетекторы и турникеты.

Организаторам и гостям фестиваля помогут представители пензенского регионального отделения общественного движения «Волонтёры культуры». Они будут информировать посетителей о расположении площадок и помогать ориентироваться на территории праздника.

Особое внимание на совещании уделили внешнему виду и благоустройству тематических площадок. В этом году фестиваль значительно расширил свои форматы. Организаторы подготовили насыщенную образовательную и интерактивную программу. Помимо уже полюбившихся гастрономической площадки и этнодеревни, для гостей запланированы лекции и мастер-классы. Посетители смогут познакомиться с особенностями абашевской игрушки, освоить игру на национальных инструментах, принять участие в тренировках по народной хореографии, а также посетить концерты-лекции и встречи с музыкантами.

II Международный фестиваль «Абашевские узоры» проводится в рамках Года единства народов России и регионального проекта «Гордость», инициированного губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.