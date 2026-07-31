Олег Мельниченко поручил помочь ГРАЗ в увеличении парка промышленных роботов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Во время визита глава региона осмотрел цех, где выпускают аэродромную технику, и оценил работу нового роботизированного сварочного комплекса. Он был впечатлен качеством и скоростью его работы.

Руководство завода планирует внедрить несколько сварочных роботов, чтобы повысить производительность труда. Олег Мельниченко поручил региональному Министерству экономического развития и промышленности оказать государственную поддержку из Фонда развития промышленности Пензенской области.

«Необходимо поддержать предприятие», — сказал губернатор.

В конце визита Олег Мельниченко поблагодарил коллектив завода за достижения в 2025 году. Он отметил, что сотрудники хорошо справились с показателями развития производства и налоговыми отчислениями в бюджеты всех уровней.

«Вы делаете очень важное дело», — обратился к работникам губернатор.

В тот же день глава региона встретился с коллективом другого пензенского промышленного предприятия — «Станкомашстрой».

«Возрождение станкостроительной отрасли в нашей стране — одна из ключевых задач. Как говорили классики марксизма-ленинизма, производство средств производства является важным условием для развития любой экономики. Ваша миссия по производству средств производства способствует укреплению государственного суверенитета России. Спасибо за вашу работу», — подчеркнул губернатор.