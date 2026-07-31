В Мордовии следователи СК подвели итоги работы в первом полугодии

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

В работе коллегии приняли участие сотрудники аппарата следственного управления и руководители территориальных следственных отделов.

С докладами по основным направлениям деятельности выступили руководители подразделений аппарата следственного управления, которые озвучили результаты работы, а также меры по повышению её эффективности.

По информации пресс-службы регионального СК, в первом полугодии 2026 года в следственные подразделения управления поступило около 2000 сообщений о преступлениях (с повторными). По результатам проверок возбуждено 375 уголовных дел. Завершено расследование по 217 уголовным делам, из них 181 направлено в суды для рассмотрения по существу.

Следователями управления активно велась работа по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. За 6 месяцев на стадии следствия возмещено более 37 млн рублей, в обеспечительных целях по ходатайствам следователей наложен арест на имущество на общую сумму 3,5 млн рублей.

В текущем году возбуждено 13 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, и 36 уголовных дел, где несовершеннолетние жители республики признаны потерпевшими.

В порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 158 УПК РФ, следователями управления внесены представления по всем оконченным уголовным делам. По результатам рассмотрения представлений 174 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Результатами проведенной совместно с сотрудниками оперативных подразделений работы стало то, что в прошедшем периоде 2026 года раскрываемость убийств и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, составила 100% (зарегистрировано 10 убийств с покушениями и 4 преступления, квалифицируемых по ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Продолжается работа по рассмотрению обращений и приему граждан. В следственное управление поступило более 1300 обращений, на личном приеме принято 325 граждан, из них руководителем следственного управления – 150.

Завершая работу коллегии, руководитель следственного управления Олег Алексеевич Коробов ориентировал подчиненных сотрудников на активизацию деятельности по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности, в том числе связанных с нарушениями прав граждан в социально значимых сферах, и другим направлениям деятельности.