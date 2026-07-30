В Пензенской области внедряют новый метод диагностики хромосомных аномалий

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В 2026 году неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) будет официально включено в программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания.

На брифинге в региональном правительстве первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева сообщила, что жительницы региона, входящие в группы риска, смогут бесплатно пройти НИПТ за счет средств обязательного медицинского страхования.

Воробьева отметила, что НИПТ является безопасным методом, в отличие от инвазивных процедур, которые требуют прокола матки и могут привести к осложнениям. Для проведения теста достаточно обычного забора венозной крови у женщины. Исследование доступно начиная с конца первого триместра беременности, как при одноплодной, так и при многоплодной.

По словам Воробьевой, тест направлен на выявление наиболее серьезных хромосомных аномалий, таких как синдром Дауна, синдром Эдвардса и синдром Патау. Чувствительность метода достигает 98% в части выявления этих заболеваний.

Марина Воробьева уточнила, что НИПТ не заменяет стандартный скрининг, а дополняет его. Исследование позволяет подтвердить или опровергнуть диагноз без риска для здоровья матери и ребенка.

Бесплатно пройти тест могут пациентки, у которых первичный скрининг показал средний или высокий риск патологий. Это касается и женщин, наблюдающихся в негосударственных медицинских учреждениях. При подтверждении диагноза консилиум врачей направит женщину на дополнительное обследование для принятия обоснованного решения о дальнейшем ведении беременности.