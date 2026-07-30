Для мам из Пензенской области открылись курсы по грудному вскармливанию

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева.

В рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства», который является частью национального проекта «Семья», в Пензенской области начали проводить курсы по грудному вскармливанию на базе «Школ для беременных».

Эти курсы доступны для жителей региона в 14 медицинских учреждениях, где функционируют 16 «Школ для беременных». В Кузнецкой детской центральной районной больнице и Пензенском городском родильном доме действуют по два таких кабинета.

Цель проекта — помочь матерям преодолеть трудности первых недель и сохранить здоровье ребенка естественным способом, предоставляя семье всестороннюю поддержку. Особое внимание уделяется не только медицинской, но и социальной поддержке семей.

Марина Воробьева отметила, что будущие отцы также приглашаются к участию в занятиях. Программа обучения включает пять занятий, распределенных по триместрам беременности, и сочетает теоретические лекции с практическими упражнениями.

На ранних стадиях беременности врачи рассказывают о физиологии, правильном питании, витаминах и влиянии вредных факторов на развитие плода. Психологи проводят тренинги для снижения тревожности у будущих родителей.

В последнем триместре акцент делается на практической подготовке. Будущих мам обучают технике дыхания во время родов, поведению при схватках и этапам партнерских родов.

Особое внимание уделяется уходу за младенцем. Под руководством педиатров родители учатся купать, пеленать и проводить гигиенические процедуры, а также осваивают технику грудного вскармливания. Обсуждаются вопросы вакцинации детей первого года жизни и безопасности перевозки ребенка.

Группы формируются из 4-10 человек, занятия проходят один час с десятиминутным перерывом. Обучение проводят квалифицированные специалисты: акушеры-гинекологи, терапевты, педиатры, социальные работники, акушерки и медицинские психологи.

Марина Воробьева подчеркнула, что специалисты готовы развеять мифы и страхи, предоставляя не только теоретические знания, но и практические навыки под наблюдением профессионалов. Их цель — чтобы каждая женщина чувствовала себя уверенно, а каждый ребенок в Пензенской области начинал жизнь здоровым.