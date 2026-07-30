Гастроли Белгородского театра пройдут в Пензе в сентябре

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 24 по 27 сентября 2026 года Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского примет Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина. В рамках гастролей зрители увидят четыре спектакля, отражающих богатство русской драматургии.

Афиша гастролей:

– 24 сентября (четверг), 18:30: «Ревизор» (12+). Зрители смогут насладиться новой версией знаменитой комедии Николая Гоголя в постановке народного артиста России Бориса Морозова. Постановка сохраняет дух автора, сочетая юмор и профессионализм белгородских актёров.

– 25 сентября (пятница), 18:30: «Давайте чокнемся!» (16+). Лирическая комедия по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала» режиссёра Игоря Ткачёва. История рассказывает о мужчине, который встречает женщину и её мать, что меняет их жизнь.

– 26 сентября (суббота), 18:00: «Абсолютно счастливые люди» (12+). Зрители увидят три истории по рассказам Василия Шукшина: «Чередниченко и цирк», «Сапожки» и «Беспалый» в постановке Игоря Ткачёва. Спектакль наполнен добротой и теплом, присущими классической прозе.

– 27 сентября (воскресенье), 18:00: «Любовь и голуби» (16+). Комедия по пьесе Владимира Гуркина, режиссёр Станислав Мальцев. История о примерном семьянине, который встречает женщину в санатории, ставя под сомнение его верность жене.

Билеты уже доступны в электронном виде, а кассы театра начнут работать в августе. Все постановки можно посетить по программе «Пушкинская карта».