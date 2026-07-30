4 августа в Пензе отметят 60-летие фирменного поезда «Сура»

4 августа на железнодорожном вокзале Пенза-I пройдет празднование 60-летия фирменного поезда №52 «Сура», который курсирует между Пензой и Москвой.

Посетители смогут ознакомиться с выставкой двухэтажных вагонов, принять участие в мастер-классах и узнать больше об истории легендарного состава. На территории вокзала будут работать вагон-бистро, ярмарка сувениров, интерактивные площадки и тематические фотозоны.

Кульминацией праздника станет розыгрыш поездки на тематическом поезде. День завершится праздничным концертом и торжественным отправлением «Суры» в юбилейный рейс.

Программа мероприятия:

13:00–17:00 — выставка тематических вагонов;

13:00–21:00 — тематические площадки, мастер-классы и интерактивные зоны;

19:30–21:00 — праздничный концерт и шоу-программа.

Вход на мероприятие свободный для всех желающих.