В ЦУР Пензенской области опровергли фейки об атаке БПЛА на склад Wildberries

В одном из постов губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко приписали слова о том, что логистические центры компании должны быть выведены за пределы региона.

Однако это не соответствует действительности. Злоумышленники использовали нейросети, чтобы подделать видеозапись. Оригинальный ролик был опубликован на официальных страницах губернатора.

Другой фейк — видео с якобы заявлением главы города Пензы Олега Денисова о том, что на складе хранится продукция двойного и военного назначения. В ролике Денисов также говорит о необходимости защиты объекта средствами ПВО и его переносе за пределы города.

Но это тоже подделка. Олег Денисов не делал таких заявлений и не записывал видео по этой теме. Его обращение было связано только с возможным задымлением после пожара и рекомендациями для горожан.

Важно также отметить, что логистический комплекс Wildberries расположен в одном из районов области, а не в областном центре.

Не доверяйте непроверенной информации и всегда обращайтесь к официальным источникам.