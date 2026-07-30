Детский сад №1 в селе Неверкино открылся после капремонта

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Здание получило новую кровлю, современные окна и обновленные полы. Внутренние помещения и инженерные системы также были капитально отремонтированы, а учреждение оснащено новыми обучающими материалами. На эти работы было выделено чуть более 23 миллионов рублей.

Министр образования региона Лариса Казакова сообщила, что детский сад, построенный в 1982 году, нуждался в капитальном ремонте. После обновления учреждение теперь предоставляет детям отличные условия для развития познавательных способностей, социализации, подготовки к школе и физического воспитания.

Лариса Казакова подчеркнула, что детский сад играет важную роль в формировании будущего ребенка, закладывая основы его образования, социальных навыков и отношения к здоровью. В этом году в регионе капитально отремонтируют пять детских садов при поддержке федерального центра. Еще один сад обновляется по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко за счет регионального бюджета в рамках программы «Развитие образования в Пензенской области».