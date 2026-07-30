Пензенские гимнастки примут участие в Спартакиаде народов России

В их числе и сборная команда Пензенской области по художественной гимнастике в групповых упражнениях в составе Софьи Данилкиной, Полины Королевой, Софии Кругловой, Карины Куценко, Софьи Соколовской и Александры Терегеря.

Тренеры команды — Ирина Филатова и Юлия Богацкова.

Как уточняет пресс-служба регионального Минспорта, соревнования по художественной гимнастике состоятся с 18 по 24 августа в Екатеринбурге.

Подготовка пензенских спортсменов проводится в рамках реализации госпрограммы «Спорт России».