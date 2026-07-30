4 и 5 августа в Саранске временно ограничат движение транспорта

В Саранске с 4 по 5 августа будут введены временные ограничения на движение и парковку на некоторых участках улично-дорожной сети.

С 20:00 4 августа до 23:00 5 августа ограничения будут действовать на улице Л. Толстого (от улицы Советской до улицы Коммунистической); улице Большевистской (нечетная сторона, от улицы Советской до улицы Коммунистической).

С 6:00 до 22:00 5 августа движение и парковка будут запрещены на улице Большевистской (от улицы Кавказской до улицы Советской) и улица Советской (от улицы Демократической до улицы Большевистской).

Также с 20:00 4 августа до 23:00 5 августа вводятся ограничения на стоянку и остановку транспортных средств, включая велосипеды и средства индивидуальной мобильности, за исключением транспорта, задействованного в мероприятиях, а также коммунальной и аварийной техники.

Ограничения затронут парковки в следующих местах:

- улица Советская, район здания Государственного Собрания Республики Мордовия (дом 26);

- улица Большевистская, район Мордовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (дом 47А);

- улица Советская, район Кафедрального собора святого праведного воина Феодора Ушакова.