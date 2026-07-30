В военно-патриотических сборах «Гвардеец-2026» примут участие 15 команд

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В Пензенской области состоится масштабное мероприятие, в котором примут участие делегации из 14 регионов Приволжского федерального округа и Луганской Народной Республики.

«Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец», традиционно проходящие с 1 по 21 августа, в этом году состоятся на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А.В. Хрулёва. Инициатива и поддержка мероприятия осуществляются полномочным представителем Президента России в ПФО. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко стоял у истоков создания проекта и его концепции», – отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Артём Николаев.

«С 2013 года в этих сборах приняли участие более 5,5 тысяч юношей и девушек, многие из которых связали свою жизнь с Вооруженными Силами Российской Федерации или правоохранительными органами», – добавил он.

За три недели участников ожидает насыщенная программа, включающая изучение основ военной науки, знакомство с новейшими образцами вооружения и военной техники.

В ходе военной подготовки участники посетят профориентационные встречи с представителями силовых структур региона, пройдут обучение управлению беспилотными летательными аппаратами, общую военную подготовку, занятия по парашютному спорту и полевые учения на полигоне. Кроме того, запланированы мероприятия по общевойсковой подготовке: разборка и сборка автомата, выполнение первых упражнений по стрельбе, строевая подготовка и спортивные игры.

Сергей Зиновьев, директор Многофункционального молодежного центра Пензенской области, подчеркнул, что особое внимание будет уделено физической подготовке участников.

«Спортивные мероприятия занимают значительную часть программы и являются самым зрелищным элементом. Ребята всегда активно готовятся к ним. По просьбе участников, впервые будут организованы игры на командообразование, что поможет укрепить дружеские связи между представителями разных регионов», – сказал он.

Культурно-досуговая программа включает конкурс «Визитная карточка», где участники представят свои родные края. Также пройдут встречи с Героями Российской Федерации и различные экскурсии.

Алексей Картушин, директор сборов, отметил, что регион полностью готов к приему гостей.

«Каждая команда состоит из 20 человек и двух сопровождающих. Команды будут прибывать в Пензу по графику, начиная с 30 июля», – пояснил он.

Напомним, что сборы «Гвардеец» проводятся с 2013 года. С 2022 года их проведение доверено Пензенской области по решению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Основная цель мероприятия – патриотическое воспитание молодежи, развитие их творческого потенциала, получение начальных знаний в области обороны и подготовка к военной службе. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».