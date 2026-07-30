Александр Овечкин посетил хоккейный турнир в Пензе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

В Пензе прошел хоккейный турнир «Легенды будущего. Кубок Индилайт», организованный компанией «Дамате» при поддержке Федерации хоккея России и правительства региона.

За три дня юные спортсмены боролись за звание победителя. Финальный матч между командами «Дизель» из Пензы и «Короли льда» из Ессентуков привлек 6 тысяч зрителей. Губернатор области выразил благодарность Александру Овечкину и компании «Дамате» за организацию турнира.

Овечкин отметил важность поддержки юных спортсменов и пожелал удачи участникам. Для молодых хоккеистов этот день стал значимым событием, так как они получили возможность встретиться с одним из самых результативных игроков мира и получить от него профессиональные советы.

Губернатор выразил уверенность, что турнир станет стимулом для развития хоккея в регионе. Александр Овечкин поддержал идею сотрудничества бизнеса и спорта, подчеркнув важность помощи детскому спорту и популяризации хоккея.