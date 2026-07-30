В Пензе пройдут соревнования, приуроченные ко Дню физкультурника

В областном центре состоятся состязания, приуроченные к Дню физкультурника.

Программа мероприятий включает мини-футбол, волейбол, шахматы, дартс и настольный теннис. Также будет организована церемония чествования ветеранов пензенского спорта, работников различных организаций и активных горожан, которые внесли значительный вклад в развитие физической культуры и спорта.

В Первомайском районе соревнования пройдут 31 июля на территории школы № 20, начало в 13:00. В субботу, 1 августа, в Ленинском районе мероприятия состоятся на базе лицея № 14, а в Октябрьском – на территории школы № 78, старт в 10:00. В Железнодорожном районе состязания запланированы на 7 августа на базе школы № 80, начало в 14:00.

Победители и призеры будут награждены кубками, медалями и грамотами от городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике.