Пензенские поисковики вернулись из Беларуси

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Представители пензенского поискового отряда «Поиск-Вездеход» завершили экспедицию в Беларуси. Работы проводились в Каменецком районе Брестской области.

В пензенском музее «Свидетели бессмертного подвига» подвели итоги поисковой вахты в Беларуси. В ходе экспедиции были найдены два новых воинских захоронения. В одном из них был поднят один боец, а во втором — останки 37 красноармейцев, павших в июле 1944 года при освобождении Белорусской ССР.

Во время раскопок были обнаружены личные вещи: кожаные ботинки, ложки, вилки и мундштуки от трубок. К сожалению, не удалось найти медалей или смертных медальонов для идентификации бойцов.

В экспедиции участвовали педагоги, студенты и школьники из Пензы и Заречного. Для многих участников это стало не только практическим опытом, но и уроком мужества, который оживил историю через труд и находки.

По словам министра образования Пензенской области Ларисы Казаковой, экспедиция проходила при поддержке Управления по увековечению памяти защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Поисковики работали вместе с военнослужащими 52-го специализированного поискового батальона.

Останки всех найденных бойцов будут перезахоронены с воинскими почестями на мемориалах Брестской области. Поисковые работы по установлению имен продолжаются.