Опрессовка жилого фонда в Пензе завершена на 70%

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В совещании участвовали представители районных администраций, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение хода гидравлических испытаний. Олег Денисов подчеркнул важность процесса, отметив, что несмотря на неудобства, связанные с отключением горячего водоснабжения, необходимо минимизировать дискомфорт для жителей. Он также призвал ускорить работы по возвращению водоснабжения в дома.

По данным на конец июля, уровень опрессовки жилого фонда в Пензе достиг 70%, что на 5% больше по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, полностью проверены на готовность к зиме все учреждения культуры, спорта и социальной сферы. В сфере образования еще предстоит завершить проверку двух детских садов, расположенных в многоквартирных домах.

Олег Денисов обратился к управляющим компаниям и ТСЖ с требованием ускорить подготовку документов о готовности к отопительному сезону, подчеркнув, что от их действий зависит готовность внутридомовых инженерных систем к зиме.

Градоначальник отметил, что главная цель всех усилий – обеспечить тепло в каждом доме, чтобы жители могли быть уверены в надежной работе отопления.