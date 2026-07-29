В Мордовии выясняют обстоятельства гибели мужчины

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

В Большеберезниковском районе следователи проводят проверку по факту утопления 35-летнего мужчины. По данным Чамзинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия, тело мужчины было обнаружено в водоеме возле села Большие Березники.

Предварительно установлено, что рано утром 25 июля мужчина ушел в сторону водоема в компании друзей. С тех пор его местонахождение не известно. Следователь Следственного комитета осмотрел место происшествия и тело погибшего, но признаков насильственной смерти не обнаружил.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, включая причину смерти мужчины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление напоминает о важности соблюдения правил безопасности на водоемах и призывает избегать купания в нетрезвом виде и в необорудованных местах.