В правительстве Мордовии обсудили ремонт дорог и работу общественного транспорта

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Ремонт дорог является приоритетной задачей, и в настоящее время дорожные работы активно ведутся. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» планируется отремонтировать 39 дорожных объектов. Среди крупных проектов — строительство автодороги по улице Строительной в Саранске, транспортной развязки в Ковылкино и начало строительства трассы «Старый Город – Вещерка», которая свяжет Санаксарский и Серафимо-Дивеевский монастыри.

Значительный объем работ также предусмотрен за счет субсидий из Дорожного фонда республики местным бюджетам.

По информации ЦУР РМ, за последние два месяца наибольшее количество обращений по поводу ремонта дорог поступило от жителей Саранска, Рузаевского, Зубово-Полянского, Лямбирского и Ковылкинского районов. Глава республики поручил взять все обращения под строгий контроль, определить сроки ремонта и обеспечить их выполнение. Особое внимание было уделено дорогам в Левже Рузаевского района, Лопатино и Берсеневке Лямбирского района, а также Потьме Зубово-Полянского района, которые долгое время не ремонтировались.

Кроме того, Артём Здунов обратил внимание на работу общественного транспорта. В Саранске участились жалобы на увеличение интервалов между рейсами автобусов, особенно после 19:30.

До конца августа парк городского округа Саранск пополнится 12 новыми автобусами большого класса «КАМАЗ», а в ноябре ожидается поступление автобуса особо большого класса. Это должно улучшить ситуацию с общественным транспортом в столице республики.

Также в августе на базе «Горэлектротранса» начнет работать производственная площадка по сборке современных троллейбусов «СИНАРА». До конца года планируется выпустить на линии 10 новых единиц техники.