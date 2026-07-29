В Мордовии продолжается уборочная кампания

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

В Республике Мордовия продолжается активная фаза уборочных работ. Аграрии демонстрируют высокие темпы и стабильную урожайность. На совещании у Главы республики 29 июля были подведены промежуточные итоги полевых работ и озвучены планы на ближайшие месяцы.

К настоящему времени в республике собрано более 123 тысяч тонн зерна с урожайностью 44,1 центнера на гектар. Также достигнут значительный прогресс в заготовке зеленого горошка: собрано свыше 4 тысяч тонн при урожайности 41,1 центнера на гектар. Ведется уборка масличных и овощных культур, а также заготовка кормов: заложено более 420 тысяч тонн сенажа и 21 тысяча тонн сена.

Эксперты прогнозируют, что при благоприятных погодных условиях регион достигнет значительных объемов производства: около 1 миллиона 755 тысяч тонн зерна, 1 миллиона 25 тысяч тонн сахарной свеклы, 169 тысяч тонн масличных культур и 90 тысяч тонн овощей.

Успешное проведение уборочной кампании зависит от технической готовности агропромышленного комплекса. В машинно-тракторном парке республики задействовано свыше 1 150 зерноуборочных комбайнов с готовностью 98%, а также техника для уборки кормов, свеклы и картофеля. Крупные агрохолдинги, такие как «Хорошее дело», «Талина» и «МАПО», играют важную роль в ускорении темпов уборки, используя почти половину всего парка зерноуборочных комбайнов региона.

На совещании отдельно обсуждались вопросы обеспечения сельхозпроизводителей топливом. Текущие запасы позволяют уверенно вести полевые работы в августе и сентябре.

Глава Республики Мордовия отметил организованность аграриев и слаженную работу всех звеньев агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что достигнутые результаты являются результатом ответственного труда тысяч специалистов, начиная от механизаторов и заканчивая руководителями хозяйств.

Планируется, что уборка зерновых и зернобобовых будет завершена в первой декаде сентября, а уборка масличных — в третьей декаде месяца.