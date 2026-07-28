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НовостиНедвижимость28 июля 2026 9:14

«Горводоканал» завершил работы на перекрестке улиц Терновского и Сухумская

Работы проводились в ночное время, что позволило выполнить их в установленные сроки
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба компании.

Фото: Пресс-служба компании.

«Горводоканал» оперативно завершил работы по реконструкции камеры на пересечении улиц Терновского и Сухумская. В рамках проекта было заменено четыре задвижки диаметром 800 мм.

Параллельно с этим было завершено подключение нового водопровода на пересечении улиц Ростовская и Терновского. В рамках проекта были проведены технологические мероприятия по интеграции магистрали в существующую систему централизованного водоснабжения.

Благодаря слаженной работе специалистов водоснабжение было восстановлено в полном объеме.