«Горводоканал» завершил работы на перекрестке улиц Терновского и Сухумская

Фото: Пресс-служба компании.

«Горводоканал» оперативно завершил работы по реконструкции камеры на пересечении улиц Терновского и Сухумская. В рамках проекта было заменено четыре задвижки диаметром 800 мм.

Параллельно с этим было завершено подключение нового водопровода на пересечении улиц Ростовская и Терновского. В рамках проекта были проведены технологические мероприятия по интеграции магистрали в существующую систему централизованного водоснабжения.

Благодаря слаженной работе специалистов водоснабжение было восстановлено в полном объеме.