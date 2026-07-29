В Пензе обсудили вопросы охраны труда

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На встрече руководители организаций представили отчеты о случаях производственного травматизма с тяжелыми и смертельными исходами за последние шесть месяцев.

Татьяна Гостькова, исполняющая обязанности начальника отдела контроля в сфере охраны труда № 6 Средневолжской межрегиональной территориальной государственной инспекции труда, рассказала о важных аспектах законодательства, которые защищают жизнь и здоровье работников на рабочих местах. Она также напомнила о возможной уголовной ответственности за несоблюдение требований охраны труда.

Игорь Шалдыбин, заместитель начальника отдела страхования профессиональных рисков отделения Социального Фонда России по Пензенской области, проинформировал участников о правилах финансирования в 2026 году.

Сергей Бураков, председатель областной организации Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, призвал руководителей предприятий и специалистов по охране труда регулярно проверять самочувствие и здоровье сотрудников.

Комиссия рекомендовала работодателям направить сотрудников на внеплановые медицинские осмотры, контролировать проведение вводных, первичных, повторных, целевых и внеплановых инструктажей при необходимости. Также было предложено запретить выполнение работ без средств индивидуальной и коллективной защиты и без обучения безопасным методам труда.