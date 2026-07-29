Ребята из Пензенской области отправились на финал конкурса «Большая перемена»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

Финалисты Пензенской области Всероссийского конкурса «Большая перемена», который завершился, отправились в Красноярск для участия в заключительном этапе.

В рамках мероприятия участников ожидает насыщенная образовательная программа, включающая деловые игры, мастер-классы и тренинги, направленные на формирование ценностей Движения Первых. Эксперты в области образования, просвещения, науки, медиа, креативных индустрий и спорта проведут интерактивные лекции, мотивационные встречи и дискуссии о будущем.

Победители среди учеников 5-7 классов примут участие в образовательном путешествии по маршруту «Москва – Владивосток». Педагоги-наставники победителей получат специальный приз в размере 100 тысяч рублей.