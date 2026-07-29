В Пензе завершено расследование дела о падении наледи на мужчину

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Пензе завершено расследование уголовного дела, возбужденного против генерального директора управляющей компании. Его обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к травмированию человека.

По данным следствия, обвиняемый не обеспечил надлежащий уход за домом № 18 на улице Фрунзе. Он знал о наличии на крыше льда и снега, но не организовал своевременную очистку.

11 марта из-за этого на 74-летнего мужчину обрушилась наледь, причинив ему травмы.

Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.