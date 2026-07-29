Пензенская область присоединилась к всероссийской кампании по безопасности дорожного движения

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Пензенская область стала частью всероссийской инициативы «Продвижение безопасности», которая реализуется в 40 регионах России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По словам временно исполняющего обязанности начальника управления Госавтоинспекции полковника полиции Олега Барковского, целью кампании является значительное снижение аварийности на перекрестках. «Мы будем проводить разнообразные мероприятия, начиная от занятий в автошколах и заканчивая интерактивными площадками на фестивалях и федеральными конкурсами для всех возрастных групп», – отметил он.

Кампания включает три этапа. На первом этапе пройдут занятия для курсантов пензенских автошкол. Второй этап предполагает интеграцию просветительских акций в городские культурные мероприятия. С началом учебного года тематические занятия начнутся в детских садах, школах, колледжах и вузах.

Заместитель председателя правительства Пензенской области и глава регионального Минздрава Вячеслав Космачев подчеркнул важность комплексного подхода к профилактике ДТП. «Необходимо, чтобы как можно больше людей умели оказывать первую медицинскую помощь. Эти навыки особенно важны для детей на уроках ОБЖ и для взрослых в рамках проекта «Готов к санитарной обороне», – сказал он, добавив, что с начала года обучение прошли уже 528 человек на базе учебно-методического Центра медицинских катастроф.

Заместитель министра образования Пензенской области Галина Денисенко рассказала о работе с детской и подростковой аудиторией. Она отметила активное развитие «Движения юных инспекторов», где школьники изучают правила дорожного движения в доступной форме. «В регионе действуют 480 отрядов, которые посещают более 7,5 тысяч школьников», – сообщила она.

Начальник Управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Василий Глаголев подчеркнул, что модернизация улично-дорожной сети также способствует снижению числа ДТП. «Особое внимание уделяется местам с интенсивным движением. Мы наносим дорожную разметку, ограничиваем скоростной режим, устанавливаем дополнительные знаки и средства фиксации нарушений», – пояснил он.

Участники брифинга отметили, что благодаря системной работе в Пензенской области за пять месяцев 2026 года количество ДТП на перекрестках сократилось на 17,7%, а число погибших – на 37,5%.