В «Тарханах» открылась выставка, посвященная последней дуэли Лермонтова

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» состоялась выставка, приуроченная к 185-летию со дня гибели Михаила Лермонтова. Проект посвящен теме последней дуэли поэта через призму его литературного наследия.

Основу экспозиции составила книга князя Одоевского, подаренная Лермонтову в апреле 1841 года перед отъездом на Кавказ. В книге были обнаружены черновые наброски к неоконченной повести «Штосс», а также стихотворения «Спор», «Сон», «Тамара», «Свиданье», «Листок», «Утес», «Они любили друг друга так долго и нежно», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна» и «Пророк».

Выставка представляет собой визуализацию последних произведений Лермонтова, созданных в последние месяцы его жизни. Эти произведения отражают философские и жизненные размышления поэта, возникшие под влиянием его участия в Кавказской войне.

Особое внимание на выставке привлекает монета XIX века «полтина», которая сыграла роковую роль в судьбе Лермонтова.

В организации выставки приняли участие Российская национальная библиотека, Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова в Пятигорске и Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля.

На церемонии открытия присутствовали представители потомков поэта: семьи Соколовых-Лермонтовых, Королевых, Воронцовых и Арсеньевых.