Олег Мельниченко запустил новую станцию углевания воды в областном центре

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Новую площадку главе региона показал главный управляющий директор «Горводоканала» Герасим Родин.

«Станция углевания – необходимый элемент очистки воды, которая забирается из пензенского водохранилища. Напомню, что основу практически всей системы водоснабжения города Пензы и города Заречного составляет вода из водохранилища», – отметил Олег Мельниченко.

Новая система призвана сохранить высокое качество воды, поступающей в дома горожан в сезон аномальной жары и цветения сине-зеленых водорослей, а также в случае попадания в источник техногенных стоков.

Технология предполагает предварительную обработку воды — ее пропускают через специальный угольный раствор. Он эффективно нейтрализует химические соединения, которые не удается задержать с помощью обычных фильтров. Далее вода проходит стандартный цикл: отстаивается, фильтруется и обеззараживается. В результате в краны горожан поступает полностью очищенная вода.

«Технология достаточно уникальная, разработана НИИ, прошла апробацию, – прокомментировал глава региона. – От состояния воды зависит состояние здоровья человека. Шаг за шагом мы делаем все больше, чтобы население Пензенской области получало качественную воду».

Олег Мельниченко напомнил, что правительство Пензенской области комплексно подходит к вопросу обеспечения населения региона качественной водой. В том числе на протяжении четырех лет принимаются меры по оздоровлению экосистемы Сурского водохранилища.

«Каждый год запускаем более 400 тысяч мальков белого амура и толстолобика. Последовательное зарыбление ведет к тому, что цветение воды снижается, причем резко. Значит, восстанавливается естественный биоценоз: рыба потребляет водоросли, эту рыбу потребляет хищная рыба, а ту и другую рыбу потребляют наши рыбаки – все довольны и вода становится чище, а после процедуры углевания будет еще более чистой», – пояснил губернатор.

Руководитель региона также напомнил о наиболее крупных и значимых проектах, направленных на повышение качества воды. В Кузнецке в рамках федерального проекта «Чистая вода» введена в эксплуатацию вторая станция очистки и обезжелезивания воды.

Теперь принято решение о реконструкции очистных сооружений в Пензе, которые эксплуатируются уже полвека – с 1976 года.