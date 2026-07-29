В Москве задержан разыскиваемый житель Кузнецка

В Гагаринском районе Москвы сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Кузнецку совместно со столичными полицейскими задержали мужчину 1993 года рождения, уроженца Кузнецка, который находился в федеральном розыске с марта текущего года. Задержание произошло в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

По данным следствия, подозреваемый обвиняется в уклонении от уплаты алиментов на детей до 18 лет или нетрудоспособных совершеннолетних, без уважительных причин. Сумма задолженности превышает 1 миллион рублей.

После задержания мужчина был доставлен в отдел полиции и передан инициатору розыска для дальнейшего разбирательства.