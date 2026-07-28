В Саранске повторная езда за рулем нетрезвым закончилась для водителя в суде

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Доказательства, собранные отделом дознания ОП №4 УМВД России по г. Саранск, оказались достаточными для вынесения 30-летнему местному жителю приговора, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, ранее уже подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение».

Днем 10 апреля на улице Веселовского в Саранске инспекторы ДПС остановили автомобиль «Тойота Королла» под управлением осужденного.

Медосвидетельствованием было установлено у него состояние опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года. Автомобиль конфискован в доход государства.