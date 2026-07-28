На Западной Поляне появилась зона для выгула собак

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На церемонии открытия Елена Савельева, директор МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского», отметила важность создания пространства для общения и активного отдыха владельцев питомцев.

Жители района давно обращались с просьбой выделить отдельную зону для прогулок с собаками, чтобы избежать пересечений с отдыхающими на Олимпийской аллее. Новый участок площадью 600 кв. м находится за остановочным павильоном и ограничен улицами Ленинградской, Лермонтова и Попова.

Группа активистов совместно с сотрудниками парка Белинского провели работы по благоустройству территории: скосили траву, очистили старую плитку, привели в порядок ограждение, оставшееся от парка цветов. За свой счет они приобрели скамейки и наняли дворника.

«Парк друзей» открыт ежедневно с 08:00 до 20:00. Вход свободный.