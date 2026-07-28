В Саранске прошла сессия Агентства стратегических инициатив

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Участниками мероприятия стали главы муниципальных образований и предприниматели региона.

Глава Мордовии, Артём Здунов, отметил важность этой работы. Он напомнил, что по итогам прошлого года республика вошла в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата и подтвердила высокий уровень внедрения Регионального инвестиционного стандарта. Здунов подчеркнул, что для дальнейшего роста необходимо изучать опыт других регионов и внедрять новые форматы работы.

Глава республики поблагодарил команду АСИ за методическую поддержку. Агентство разработало Национальную модель целевых условий ведения бизнеса, включающую 24 показателя, охватывающих весь жизненный цикл предприятия. Успех реализации этой модели во многом зависит от работы муниципальных команд, которые должны оперативно выдавать разрешения, качественно сопровождать проекты и создавать благоприятные условия для бизнеса.

Первый заместитель генерального директора АСИ, Игорь Карачин, отметил успехи Мордовии в улучшении инвестиционного климата. Он подчеркнул системное отношение региональной команды к этим вопросам и привел впечатляющие цифры.

Темп роста интегрального индекса качества деловой среды в Мордовии на четверть превышает среднероссийский показатель. С 2023 года среднее время регистрации прав собственности сократилось в 2,5 раза. Республика входит в пятерку лидеров по скорости выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию и постановке земельного участка на кадастровый учет, а также в десятку лучших по срокам подключения к электросетям. Мордовия также лидирует по срокам инвестиционно-проектного цикла.

В рамках стратегической сессии были представлены лучшие региональные практики и разработаны конкретные решения для «дорожной карты» каждого муниципалитета до 2030 года.