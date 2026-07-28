В Мордовии наградили работников МФЦ

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Глава Мордовии Артём Здунов выразил благодарность сотрудникам за их труд и отметил, что система МФЦ стала неотъемлемой частью повседневной жизни граждан.

За короткий период времени МФЦ значительно расширил спектр предоставляемых услуг, сделав их доступными в удобное для людей время и в комфортных условиях. В республике через МФЦ оказывается более 220 видов услуг, среди которых регистрация на портале Госуслуг, оформление договоров купли-продажи, установление самозапрета на кредиты, выдача и замена паспортов, а также регистрационный учет граждан.

Уровень удовлетворенности качеством услуг в Мордовии составляет 99,6% по результатам первого полугодия. Артём Здунов подчеркнул, что основная задача сотрудников МФЦ — постоянное улучшение качества обслуживания.

В этом году в многофункциональных центрах (МФЦ) появилась возможность подавать комплексный запрос на получение различных мер поддержки для участников специальной военной операции и их семей. При одном обращении можно оформить сразу несколько видов помощи. Также для удобства заявителей создано удалённое рабочее место в фонде «Защитники Отечества».

Для упрощения взаимодействия с МФЦ на платформе МАХ запущен чат-бот, который позволяет быстро записаться на прием, узнать статус обращения и режим работы офисов.

В центральном офисе МФЦ также функционирует детская комната, что обеспечивает удобство для семей с детьми. Родители могут спокойно решать свои вопросы, пока дети находятся в безопасной обстановке.

Наталья Таркаева, первый заместитель Председателя Правительства РМ, Сергей Вдовин, заместитель Председателя Госсобрания РМ, и Иван Горин, министр экономики, торговли и предпринимательства РМ, также поздравили работников МФЦ и пожелали им дальнейших успехов.