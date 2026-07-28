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НовостиПроисшествия28 июля 2026 11:55

Житель Мордовии оштрафован за попытку дать взятку

Юноша пытался откупиться от сотрудника правоохранительных органов
Анна ЧЕРНАЯ

В Ромодановском районе 23-летний местный житель признан виновным в попытке подкупа сотрудника Госавтоинспекции. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Республике Мордовия.

По данным следствия, в ночь на 10 апреля молодой человек предложил инспектору ДПС взятку в размере 20 тысяч рублей. Он хотел, чтобы сотрудник полиции не составлял протокол об административном правонарушении в отношении его знакомой, которая управляла автомобилем в нетрезвом виде. Однако инспектор отказался принять деньги и сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.

Суд признал молодого человека виновным по статье 30 и 291 УК РФ (подготовка к даче взятки). В качестве наказания ему назначен штраф.